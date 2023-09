L’Italia pronta a mandare medici e pompieri ma il Marocco accetta aiuti solo da 4 Paesi

(Di lunedì 11 settembre 2023) Si continua a scavare indopo la devastante bordata di terremoto di tre giorni fa, mentre è salito a 2.122 morti accertati, i feriti sono arrivati a 2.421 . Oltre la metà dei morti, ben 1.351, si registrano nella provincia di Al Haouz, epicentro del terremoto. Il mondo si mobilita per i soccorsi, ma il Ministero degli Interni marocchino ha chiarito in un comunicato di avertol’aiuto offerto da Spagna, Regno Unito, Qatar ed Emirati Arabi Uniti in risposta al terremoto che ha provocato oltre 2.100 morti nel Paese. “Le autorità marocchine hanno risposto favorevolmente, in questa fase specifica, alle offerte di sostegno deiamici Spagna, Qatar, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti, che si erano offerti di mobilitare squadre di ricerca e soccorso”, ha precisato il Ministero un comunicato ufficiale ...

"Quel che va bene per la Fiat va bene per", era la storica frase di Vittorio Valletta. Oggi non è più così. I tempi cambiano. Anche per la Juve., tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, si è dettaa inviare aiuti e team sanitari. Come hanno fatto la Francia, la Turchia e gli Stati Uniti. Solo a Marrakech, afferma'...... in una gara valevole per il secondo turno di Coppae che ha visto i Cervi vittoriosi.la squadra, ma pronto anche il tifo del Cerveteri, che nonostante'amarissima retrocessione dello ...