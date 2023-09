L’Italia come il Napoli del tricolore? La riposta di Di Lorenzo spiazza tutti

'ex medico della NazionaleEnrico Castellacci , ai ... ai microfoni di TV Play ha provato a spiegare la situazione: "... Il dottore poi ha concluso il suo intervento sottolineando'...... che prima gioca in Nazionale con due ex rossoneriLocatelli ...'ex Cagliari è chiamato a una prestazione da leader per ... in contemporanea con- Ucraina, impegnato in amichevole con la ...Soprattutto in alcune zone d'non si riescono a coprire i ... "I fondi che stanno arrivando nella scuola sono orientati,... Lo Stato fa stanziamenti ricorrenti per'edilizia scolastica, ...

Ue taglia le stime del Pil Italia +0.9% nel 2023. 'Rischi da guerra ... Agenzia ANSA