Lione | esonerato Laurent Blanc dopo il peggior inizio di stagione della storia

Gattuso verso il Lione: può prendere il posto dell'esonerato Blanc Goal Italia

Gattuso pronto per il Lione. Il club francese esonera ufficialmente Blanc dopo questo inizio disastroso e l’italiano è il favorito a succedere al tecnico francese. Laurent Blanc non è più l’allenatore ...La stagione è appena iniziata e c’è già qualche panchina traballante dopo poche partite. In Francia c’è il Lione che ha deciso di esonerare Laurent Blanc, autore di una bruttissima partenza in Ligue 1 ...