Lione | anche Gattuso tra i possibili sostituti di Blanc

(Di lunedì 11 settembre 2023) Gennaropotrebbe prendere il posto di Laurentsulla panchina dell’Olympique: c’è l’ok del tecnico Con l’esonero di Laurentilè alla ricerca di un nuovo tecnico e, secondo quanto riportato da Footmercato, Gennaroè tra i, con il tecnico che ha aperto ai francesi. Gli altri tecnici in lizza per prendere il posto di Laurentsarebbero Lopetegui e Glasner.

A palesare le difficoltà che sta vivendo Donnarumma,le recenti immagini di Luis Enrique , neo allenatore dei francesi , che in un recente Psg -, con i parigini in totale controllo del ...Giroud (LaPresse) - Calciomercato.itLe due squadre ci arrivano con tre vittorie su tre, ma... L'exha qualche giorno per recuperare, ma la sua situazione andrà monitorata costantemente. Si ...Gattuso all'OlympiqueOltre a Gattuso, si valutanoi nomi di Gallardo, Thiago Motta, Will Still e Graham Potter, ma per vari motivi diversi allenatori hanno già rifiutato la proposta del ...

Il Lione caccia Blanc. Colloqui in corso: anche un italiano tra i candidati Tuttosport

È durata meno di un anno l'avventura di Laurent Blanc sulla panchina del Lione. Dopo i buoni risultati ottenuti nella ... in un inizio di campionato reso complicatissimo anche dal mercato, che ha ...Il club francese ha infatti comunicato ufficialmente l’esonero del tecnico: “L’Olympique Lione e Laurent Blanc hanno deciso, di comune accordo, di porre fine alla loro collaborazione a partire da oggi ...