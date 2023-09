L’indipendenza di Gentiloni e la frustrazione politica del governo Meloni

(Di lunedì 11 settembre 2023) Con qualche rara eccezione (i commissari ungherese Oliver Varhelyi, sloveno Janez Lenarcic e francese Thierry Breton), l’origine dei membri della Commissione europea èprima che nazionale e l’insieme di quello che viene chiamato collegio rappresenta una coalizionea cui appartengono tutti i gruppi o parti di gruppi nel Parlamento europeo che hanno dato vita nel novembre 2019 alla cosiddetta maggioranza Ursula che va dal conservatore polacco dell’ECR Januz Wojciechowski a nove socialisti e nove popolari passando per quattro liberali e anche per un verde (indipendente). Fu la stessa presidente Ursula Von der Leyen del resto a definire la dimensione del suo collegio «geo» nella logica europea che conduce alla nomina della Commissione europea attraverso la diarchia fra il Consiglio europeo – in rappresentanza dei ...

... hanno visitato il memoriale dell'eroe dell'indiana ... Biden è poi partito per il Vietnam , saltando'ultima sessione ... Paolo, iniziata dal suo vice premier, Matteo Salvini : ...... dell', della democrazia. Il tradizionale Forum, ...posti davanti a noi e sulle linee di azione utili a far avanzare'... Paolo. Non mancheranno i focus : quest'anno sugli Stati ...... dell', della democrazia. Il tradizionale Forum, ...posti davanti a noi e sulle linee di azione utili a far avanzare'... Paolo. Non mancheranno i focus : quest'anno sugli Stati ...