L' incredibile gol di tacco della bambina fenomeno del calcio | video

Sembrama va peggio al primo che perde. Poca mentalità offensiva per noi, ci sta. Non è nella nostra natura. Non ci sta, invece, di prendereper due partite di fila contro la ......con Lisi in area calcia con l'interno destro verso il secondo palo ma ottima respinta di Plizzari in corner! Angolo dalla destra e difesa che alleggerisce in fallo laterale 3'palla...Ed è a quel punto che succede l'. Iotti, infatti, decide di non far retrocedere i suoi . ... Ilè di Catta che raccoglie un pallone ribattuto in area su un calcio d'angolo calciato dall'...

Al-Nassr, rimonta incredibile nei playoff di Champions League ... Sky Sport

Buona la partenza stagionale del Padova che, nonostante qualche difficoltà, riesce ad avere ragione del Legnago per 2-0 ...94' Finisce la partita. Incredibile opportunità fallita dai biancazzurri per restare a punteggio pieno. I ragazzi di mister Zeman buttano alle ortiche una gara dominata in lungo e in largo. Tantissime ...