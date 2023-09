Ligue 1 | il Lione ha deciso di esonerare Laurent Blanc

... Milan, Napoli e, ultima in ordine cronologico, Valencia, è pronto dunque a ripartire dalla1,... Ilpunta dunque Gattuso per il post Blanc e l'ex Milan non aspetta altro che rimettersi in ...Stiamo chiaramente parlando del, che nelle prime quattro partite di1 ha collezionato solamente un punto. Un punto che lo pone all'ultimo posto in classifica. Il cambio in panchina ...Ma questa avventura appartiene solo al passato, "Ringhio" è libero e pronto a cominciare dalla1. Ci pensa così il, che ormai da settimane ha deciso di esonerare Laurent Blanc e affidare ...

Momento di crisi in casa Lione. Come anticipato da L’Equipé e da Canal Plus, il club francese ha deciso di sollevare dall’incarico Laurent Blanc, che ha appreso la notizia dell’esonero soltanto lo sco ...Inizio di stagione disastroso per il Lione e conseguente esonero del tecnico Blanc atteso a breve: una chance potrebbe essere data a Gattuso ...