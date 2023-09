Licenziato per aver abbandonato il gruppo WhatsApp di lavoro | “Chiedevano foto e video ogni giorno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023)perché haildi: è successo a un lavoratore del settore alberghiero di Cadice. Come fa sapere La Vanguardia, l’azienda era solita inviare nella chat i turni di, comunicazioni di vario tipo e – come sostiene l’ex dipendente – chiedere ai lavoratori di inviare quotidianamentedi quel che facevano. Rifiutando di accettare queste condizioni l’uomo hailed è stato. Per tutta risposta l’impiegato ha presentato una denuncia al sindacato, ritenendo che “i suoi diritti fossero stati violati” come lavoratore. In Spagna, infatti, viene garantito il diritto alla disconnessione digitale e al rispetto della privacy dei ...