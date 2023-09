Libia | tempesta e inondazioni | si temono 2 000 morti

Tajani: "Al momento non risultano italiani coinvolti" Si temono almeno duemila morti a causa dellaDaniel e delle inondazioni che stanno interessando la Cirenaica, nellaorientale , ...... il ciclone Daniel è stato declassato asubtropicale il 9 settembre e si prevede che da ... 'Il governo italiano segue con attenzione le conseguenze delle alluvioni in. Siamo in contatto ...Piogge torrenziali, crollano due dighe a ...

Più di 2.000 morti e oltre 5.000 dispersi per la tempesta Daniel in Libia. Decretati tre giorni di lutto. Taj… La Stampa

La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha dichiarato in un comunicato di stare ... il ciclone Daniel è stato declassato a tempesta subtropicale il 9 settembre e si prevede che da lunedì si ...Sommersa la città di Derna, crollate due dighe: migliaia i dispersi. Tajani: "Al momento non risultano italiani coinvolti" ...