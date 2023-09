Libia | tempesta e inondazioni | si temono 2 000 morti

(Di lunedì 11 settembre 2023) Sommersa la città di Derna, crollate due dighe: migliaia i dispersi. Tajani: "Al momento non risultano italiani coinvolti" Sialmeno duemilaa causa dellaDaniel e delleche stanno interessando la Cirenaica, nellaorientale, dove la città di Derna è stata sommersa dall’acqua. Lo ha dichiarato Osama Hamad, primo ministro dell’autoproclamato governo dellaorientale, citato dai media libici e dall’emittente al-Jazeera. Secondo lui migliaia di persone risultano disperse. A Derna sono anche crollate due dighe, ha riferito il consiglio comunale, e i video condivisi online mostrano interi isolati residenziali distrutti lungo il fiume che scende dalle montagne e attraversa il centro della città. Causa scatenante è stato l’uragano Daniel, che nei ...

