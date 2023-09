Libia | premier Cirenaica | «2 000 morti per le inondazioni | migliaia i dispersi»

Vedi Anche Inondazioni in, crollano due dighe e la città di Derna viene sommersa da acqua e fango: i palazzi distrutti - Video Secondo il The Libya sono diverse le richieste di soccorso di ...Il primo ministro del cosiddetto Governo di stabilità nazionale della(Gsn, l'esecutivo al potere nell'est del Paese), Osama Hammad, ha parlato in diretta televisiva di 'oltre 2.000 morti e ......nominato della, Osama Hammad, ha annunciato due giorni festivi (ieri e oggi) per tutti i settori dell'est del paese, ad eccezione dei servizi di sicurezza, sanitaria ed emergenza. Il...

Inondazioni in Libia: il premier della Cirenaica annuncia oltre duemila morti e migliaia di dispersi – video Agenzia Nova

Due dighe sono crollate temporaneamente, a causa dell’uragano Daniel, e la città di Derna, in Libia, è stata invasa da acqua e fango. Il crollo avrebbe liberato oltre 33 milioni di metri cubi d’acqua.Le inondazioni causate dall’uragano Daniel che si è abbattuto sulla Libia orientale stanno causando morte e distruzione. Di duemila vittime e migliaia di dispersi per le inondazioni a Derna, città del ...