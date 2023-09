Libia | ministro Bengasi | ‘a Derna catastrofe | Italia ci aiuti’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lachiede aiuto con urgenza all’e ad altri paesi dopo ”la” aprovocata dal passaggio della tempesta Daniel che avrebbe provocato duemila morti. Hisham Abu Shkewat,del trasporto Aereo e membro della commissione di crisi nel governo di, ha dichiarato: ”La regione orientale dellaha affrontato un uragano senza precedenti che ha provocato danni in diverse città, come Al-Bayda e Al-Marj, ma ciò che è accaduto nella città dirappresenta unaumanitaria sotto tutti gli aspetti, poiché ha causato il crollo di dighe e di edifici” travolti mentre la gente dormiva. Secondo il, il numero delle vittime è stimato in oltre duemila morti e più di tremila ...