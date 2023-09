Libia | Cirenaica | «2 000 morti per le inondazioni» Cremlino | Kim in visita da Putin

..., Osama Hammad, ha annunciato due giorni festivi (ieri e oggi) per tutti i settori dell'est del paese, ad eccezione dei servizi di sicurezza, sanitaria ed emergenza. Il premier della...Il primo ministro nominato della, Osama Hammad, ha annunciato due giorni festivi (ieri e oggi)...scorsi giorni ha scaricato intense precipitazioni in mare ieri ha raggiunto la terra in, ...E diverse le richieste di soccorso di varie città dellaorientale, dove forti inondazioni ... che nei scorsi giorni ha scaricato intense precipitazioni in mare, ha raggiunto perfino la,...

Crollate due dighe, migliaia di persone risultano disperse. Tra le città colpite anche Bengasi, Misurata e Sousse ...Il primo ministro del governo della Cirenaica, sostenuto dal parlamento libico di Bengasi, ha affermato che sono «2000 le persone rimaste uccise dalle inondazioni a Derna e che migliaia risultano ...