L’Europa ora ha il fiato corto Alla Bce basterà?

(Di lunedì 11 settembre 2023) Forse adesso che ci sono i numeri, quelli reali, la Banca centrale europea ha un motivo in più per tirare il freno a mano sui tassi. Sempre che Christine Lagarde sia dello stesso parere. Ma è un fatto che l’economia europea sia in rallentamento e non solo per colpa della Germania che si è impantanata (qui l’intervista all’economista e direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis). La Commissione europea, nell’aggiornare le sue previsioni di crescita in vista dell’autunno, ha infatti deciso di ridurre le stime del Pil nel 2023. C’è poco da girarci intorno, gli ultimi dati sono poco incoraggianti e rispetto alle previsioni di primavera ecco servita una revisione al ribasso marcata e generalizzata. Nell’Eurozona la crescita si fermerà allo 0,8% (dall’1,1% delle previsioni di primavera) e all’1,3% nel 2024 (da +1,6%). In Italia il Pil del 2023 salirà di uno 0,9% (da +1,2%) e di un altro ...