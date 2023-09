(Di lunedì 11 settembre 2023) Il Regno delnon accoglie volentieri glidall’estero: per il momento, stante la situazione drammatica, Rabat ha detto sì soltanto a Spagna, Tunisia, Regno Unito, Qatar ed Emirati arabi, mentre ha rifiutato tutte le altre proposte di soccorso. «Facciamo da soli, shukran». Perché questo atteggiamento così insolitamente «prudente»? L’Onu ha dichiarato di avere una squadra operativa inche si sta coordinando con le autorità locali per gestire le modalità attraverso cui i partner internazionali possono fornire supporto: circa 100 squadre, composte da un totale di 3.500 soccorritori provenienti da tutto il mondo, si sono già registrate su una piattaforma delle Nazioni Unite e sono pronte a intervenire quando richiesto. Ma per ora dal governo è «disco rosso» per numerosi Paesi volontari: tra questi, Italia, Svizzera, ...

L'Europa aiuti il Marocco o se la prendono Cina e/o Russia Panorama

STRASBURGO - Via libera della Commissione europea ai primi aiuti umanitari da un milione di euro "per sostenere il Marocco nella risposta al terremoto" dell'8 settembre. Lo annuncia in una nota il ...