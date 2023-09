L’estensione inopinata del significato di “iconico” ha svuotato di senso la parola

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nell’anno del Signore 730 l’imperatore romano d’Oriente Leone III Isaurico promulgò un editto che ordinava la distruzione delle immagini sacre. Convinto che le calamità da cui era flagellato l’impero, da ultimo un terribile maremoto, fossero conseguenza dell’ira divina per gli eccessi idolatrici del suo popolo, vietati dalla legge mosaica, il basiléus bizantino avviava così una delle fasi più calde della ricorrente battaglia iconoclasta. Non sapremmo dire se le afflizioni, naturali e non, che tormentano il nostro presente siano dovute a una celeste collera similmente cagionata, ma è indubbio che con le icone oggi si sta esagerando. Non con il referente, ma con lache lo significa. E più ancora con l’aggettivo che ne deriva. “” è una di quei lessemi che rimbalzano da una bocca all’altra, spesso senza passare dal cervello. Un fenomeno ...