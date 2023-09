(Di lunedì 11 settembre 2023) Lo scrive in una lettera pubblicata sul quotidiano Domani il vicepresidente del Senato e senatore della, Gian Marco. 'Chi viene a" prosegue " lo fa per ritrovarsi. Lo fa per ...

Lo scrive in una lettera pubblicata sul quotidiano Domani il vicepresidente del Senato e senatore della, Gian Marco... come il fotografo Oliviero Toscani e tanti altri "nemici storici" della. C`è già chi pensa a ... Lei sta organizzando un gruppo in partenza dalla Calabria "siamo già un". E il pratone ......di mano una rivoluzione tecnologica che non si verifica più di una volta ogni qualchedi ... Questo ci ricorda l'inscindibile nesso cheBologna alla sua università. Non dobbiamo mai ...

Lega: Centinaio, 'Pontida merita rispetto per sue idee e storia' La Gazzetta del Mezzogiorno

La proposta è di Giulia Bongiorno, senatrice della Lega ed ex ministra che in passato si è occupata più volte di violenza sulle donne. Centinaia di donne raccontano gli abusi: "Violentata mentre ...Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Pontida rappresenta per migliaia di persone un evento importante per riaffermare la propria identità e dare voce alle proprie idee. Si tratta di un appuntamento che da olt ...