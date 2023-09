Lecce | poliziotto 44enne morto di cancro ai polmoni per fumo passivo in carcere | condannato Ministero della Giustizia

(Di lunedì 11 settembre 2023) E’a soli 44 anni a causa di unai, senza mai aver toccato una sigaretta in vita sua, al contrario però, durante l’orario di lavoro, ha respirato ilall’interno del corridoio delin cui prestava servizio come agente di polizia penitenziaria. Per questa morte

...per donare un sorriso ' nata dall'idea del- scrittore Andrea Tondo e sostenuta da Confimprese demaniali italia con il patrocinio del Consiglio regionale della Puglia, Provincia die ...... il personale del locale Commissariato, con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di, ha ... Intento che fortunatamente non ha portato conseguenze per la prontezza delche è riuscito ...... il personale del locale Commissariato, con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di, ha ... Intento che fortunatamente non ha portato conseguenze per la prontezza delche è riuscito ...

Fumo passivo in carcere a Lecce, ministero della Giustizia condannato al risarcimento di un milione per la morte di un agente penitenziario Corriere

La diffusione del racconto “Ritrovarsi fratelli” del poliziotto Andrea Tondo, durante la stagione estiva all’interno degli stabilimenti balneari di Confimprese ha consentito di raccogliere la somma di ...Il 61enne è stato fermato dai poliziotti per un normale controllo mentre percorreva un’arteria principale del comune della Valle d’Itria a bordo della sua auto e, sin da subito, ha iniziato a ...