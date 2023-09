LeBron James vuole Dream Team Usa alle Olimpiadi 2024

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti con un nuovoguidato dadi Parigi. Dopo il flop ai Mondiali di basket 2023, chiusi al quarto posto, gli Usa preparano una parata di stelle Nba per i Giochi olimpici del prossimo anno. Regista dell’operazione, secondo The Athletic, è: l’obiettivo è portare in Francia una nazionale in grado di reggere il confronto con ilper eccellenza, quello che a Barcellona 1992 diede spettacolo con Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e un’altra manciata di totem della pallacanestro. La stella dei Los Angeles Lakers è pronto a partecipare all’avventura a cinque cerchi e ha già contattato altri big Nba per volare ...

