LeBron in Team Usa ai Giochi di Parigi? Può essere la chiave per radunare le superstar

(Di lunedì 11 settembre 2023) A 39 anni,James tornerà a giocare conUsa? Secondo quanto riportato da 'The Athletic' il capitano dei Los Angeles Lakers avrebbe deciso di scendere di nuovo in campo con la nazionale per ...

Già nei giorni scorsi, dopo la sconfitta degli Stati Uniti in semifinale al Mondiale, il ritorno dinelrappresentava molto più di una semplice suggestione. Basti pensare al tweet di ...Gli Stati Uniti con un nuovo Dreamguidato daJames alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il flop ai Mondiali di basket 2023, chiusi al quarto posto, gli Usa preparano una parata di stelle Nba per i Giochi olimpici del ...USA dopo l'ennesima delusione Mondiale, che ha visto la squadra di Steve Kerr non riuscire a ... Secondo quest'ultimo,James vuole giocare i prossimi Giochi, in quella che il 39enne dei Los ...

NBA, LeBron James pronto a giocare con Team USA a Parigi 2024 Sky Sport

Dopo aver fatto sognare i tifosi americani con un commento sui social, dove faceva intendere la propria partecipazione insieme ad altre stelle alle ...Gli Stati Uniti con un nuovo Dream Team guidato da LeBron James alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il flop ai Mondiali di basket 2023, chiusi al quarto posto, gli Usa preparano una parata di stelle N ...