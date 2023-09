Le Torri gemelle non furono abbattute con armi a energia diretta

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il 10 settembre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato su YouTube il 14 settembre 2017. Nel filmato, della durata di quasi 8 minuti, viene presentata la tesi di una donna, identificata come dottoressa Judy Wood, sul crollo delle, dopo l’attentato terroristico dell’11 settembre 2001. Secondo quanto riportato, per Wood gli edifici del World Trade Center si sarebbero «letteralmente polverizzati a mezz’aria» grazie all’uso della tecnologia a «». Si tratta di una notizia falsa, che rientra all’interno delle teorie del complotto sull’11 settembre. Judy Wood è un’ingegnera specializzata in scienze e ingegneria dei materiali e autrice di un volume contenente la teoria del complotto secondo cui l’11 ...

Così, su X, la premier Giorgia Meloni, per il 22esimo anniversario dell'attacco terroristico alledi New York, avvenuto l'11 settembre 2001. "A distanza di 22 anni da quei terribili ...Oggi è il 22esimo anniversario dell'attentato alledi New York. E a Palazzo Loggia Daniel A. Nigro, che nel giorno dell'attentato assunse il ruolo di comandante in capo dei Vigili del Fuoco di New York coordinando i soccorsi, ha ...Le immagini dello schianto degli aerei manovrati dai 'piloti di al - Qaeda' sullee poi sul Pentagono rimarranno per sempre nella memoria di tutti coloro che quel giorno accesero la tv ...

11 settembre 2001, l'attentato terroristico che ha cambiato New York e gli Usa RaiNews

Un documentario-omaggio che ricostruisce il percorso umano e professionale dello scrittore e giornalista. Con la voce narrante di Monica Guerritore. In sala da oggi al 13 settembre.Una delle conseguenze trascurate dell'attacco dell'11 settembre, è stata la grande quantità di amianto che è stato disperso nell'ambiente ...