Le Relazioni Difettose – «Da quand’è che sono gli uomini a cercare la principessa azzurra?»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Cara Ester, Quante volte ti ho scritto, quante volte speravo mi rispondessi. E avrei voluto non avere più la voglia o bisogno di ritrovarmi qui un mercoledì pomeriggio di un agosto che nemmeno gennaio è mai stato così lungo, a scriverti. Terapia di coppia: cinque motivi per intraprendere questo percorso X Cara Ester, se vuoi cominciamo così, che nonmai stata tanto ampollosa, nervosa e ...

Firmato dalla scrittrice - avvocata Ester Viola , che cura anche Lela posta del cuore di iodonna.it , e dall' illustratore Danilo Loizedda sarà il 15 settembre in edicola , in ...... "Non ti sposo più, a Mykonos vai col tuo amante" X Leggi anche › Belen e il post con daini (e corna): il riferimento è al tradimento di Stefano De Martino › Le- ...Le" "Lui sparisce e poi torna, ma non riesco a lasciarlo" Inviate le vostre storie di, complicate, attorcigliate, tormentate o semplicemente "incasinate" a ...

Relazioni Difettose – Gli uomini e la principessa azzurra - iODonna Io Donna

“Più hanno difetti banali, più ti fanno rabbia” scrive Philip Roth.Forse siamo un po’ tutti difettosi nel modo di fare spazio ... Vicinanza e distacco, contatto e separazione, dipendenza e autonomia sono temi impegnativi per ogni relazione, soprattutto di coppia, ...