Le prospettive della televisione nella transizione digitale L’analisi di Preta

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 settembre 2023) La, come tutto il mondo dei media, è da tempo al centro di un grande processo di trasformazione, all’interno del più ampio ecosistema. In questo mutato contesto, la, il media universale e più influente in Occidenteseconda metà del Novecento, è profondamente cambiata, pur aspirando a svolgere ancora un ruolo da protagonista, come lo è stata per decenni nel mondo analogico. I fenomeni di innovazione tecnologica che Internet ha determinato, hanno contribuito infatti più di altri a una ricollocazionenel più ampio processo di trasformazione, a partire dalla convergenza tra reti e contenuti. I media audiovisivi, e dunque la stessa, in questo nuovo scenario sempre più globale e ...