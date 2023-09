(Di lunedì 11 settembre 2023) Meloni contro l'Unione Europea sulla vendita di ITA, i soccorsi per il terremoto in Marocco, e l'inizio della scuola

Aperture dei giornali dedicate allo scontro tra Giorgia Meloni e l'Ue: 'Curioso stallo sul caso Ita'. Spazio anche al precariato nel mondo della scuola: in classe su quattro insegnanti uno è supplente.... le spese sono basse e ci facciamo ripagare la percentuale restante di costi con levendite". ... quattrocentomilache saranno scannerizzate e messi a disposizione dei musicologi sul sito ...... ma ha giocato un asso sin dalleore di ieri: invitando l'Africa ad aggiungersi al tavolo dei ... diplomazia e dialogo sono fondamentali ma, nelle 29del testo, il termine "invasione" non ...

Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la conferenza stampa della presidente del Consiglio Meloni alla conclusione del G20 di Delhi, in India, nella quale ha accusato l’Unione ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...