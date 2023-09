Le più grandi aziende europee di spyware si trovano in Italia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Quando si parla di software o sistemi di controllo e intercettazioni, si pensa quasi sempre a Pegasus, prodotto dagli israeliani di NSO. Nel corso degli anni, questo strumento è finito più volte nel mirino delle critiche, dei report e delle citazioni in giudizio per rilevanti fatti legati alla cronaca internazionale. Ma si tratta solamente della punta dell’iceberg, visto che nel Vecchio Continente ci sono tantissime, medie e piccole realtà che operano allo stesso modo e forniscono alle Procure (come previsto anche dalle leggi dello Stato) sistemi per la sorveglianza. Ma lo sapete che la maggior parte delleproduttrici di(tra quelle più rilevanti) in Europa si trova in? LEGGI ANCHE > Il nuovo flaw di Apple che è stato sfruttato da unodi NSO Nel 2021, queste ...

Pochi eventi come lecatastrofi naturali hanno la capacità di mettere a nudo la fragilità di ... E a ricordare come l'anno scorso il re abbia trascorsogiorni all'estero che in patria. ...... per immagini ancorafluide durante le scene in rapido movimento. Gli schermi didimensioni, e in particolare il modello da 98 pollici , dotato di un pannello con frequenza di ...Per quest'anno però l'obiettivo è quello di cambiare visione, ponendosi mete, passando per la rivoluzione della squadra. Il Napoli vuole fare uno step in avanti e da una salvezza serena ...