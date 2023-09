Le crepe profonde del servizio sanitario nazionale

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una intensa partecipazione laboratoriale ha segnato i tre giorni di discussione sulle sorti delorganizzati dal Laboratorio su salute e sanità (LABOSS) a Fiesole. Grande era la first appeared on il manifesto.

Così come il museo del Patrimonio immateriale della piazza, ferito da. Tutto questo a pochi giorni dall'assemblea generale della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, ...Ecco perchè Una situazione che imbarazza il centrosinistra che continuare a registraresempre piùal proprio interno: come dimostrerebbe l 'assenza ieri in Consiglio del vice sindaco ...Schifani: "Costantemente impegnati nella messa in sicurezza dei centri abitati" Poco meno di 600 mila euro per ridare stabilità a un intero tracciato urbano che per anni, con le sue, ...

Crolli e macerie: danni alla medina di Marrakesh, patrimonio dell'Unesco RaiNews

E' ancora bloccata sul passo montano del Tizi n' Test, sull'Atlante, la famiglia di turisti italiani in vacanza in Marocco che ieri mentre si trovava in hotel è rimasta isolata a causa del terremoto.Le parti più fragili delle mura che la circondano sono crollate, così come il minareto bianco di una piccola moschea ...