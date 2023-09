Le cicatrici ancora visibili | il conduttore tv torna in pubblico dopo l’incidente

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 settembre 2023) Era rimasto ferito in un incidente stradale ed era stato trasportato d’urgenza in ospedale. C’era stata molta apprensione per il volto della televisione,ed ex sportivo coinvolto in un terribile incidente avvenuto su una pista mentre provava un’auto il 14 dicembre dello scorso anno. Alhanno assistito staff e amici del: “È stato un momento terribilmente difficile per tutte le persone coinvolte nel. Alcuni stannolottando con questo problema, quindi sono stati licenziati dal lavoro”, avevano detto pocoil terribile schianto.mesi di cure in ospedale e interventi chirurgici, il volto della tv èto ine ha mostrato il suo nuovo volto. Nove mesi lontano dalle ...