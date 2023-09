Le carriere alias a scuola sono un atto di civiltà | chi le contesta non conosce la realtà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) di Camilla Vivian Nel 2016, quando ancora la maggior parte della popolazione italiana pensava che le persone transgender cadessero dagli alberi adulte, quando i centri di affermazione di genere non erano nemmeno menzionati sui siti delle aziende ospedaliere perché “meglio non farlo sapere”, quando era più apprezzabile essere considerat? un “disturbo psichiatrico” che delinquenti, io pubblicamente ho detto “mia figlia è transgender”. Aveva 6 anni. Avevo faticato a trovare le parole perch* semplicemente non c’erano. Non c’erano molte cose anni fa. E quando le ho trovate, le parole, e ho iniziato a renderle pubbliche attraverso il mio blog prima e poi coi miei libri, con il TedX, le interviste ecc, le persone più vicine (che poi son diventate più lontane) mi hanno molto criticato per aver esposto la mia famiglia, per aver dato quell’etichetta a mia figlia. Mia figlia era transgender a due ...