“Le adultere vanno prese a sassate” | non siamo a Birmingham | ma in Italia | inchiesta di Quarta Repubblica

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Non solo, anche inle donne islamiche vengono lapidate. Puntata sconcertante da non perdere di “” questo lunedì sera. Un reportage raccapricciante nell’Islam radicale nel nostro Paese viene anticipato per ampi stralci dal Giornale on line. Se le donne tradiscono «messe sotto terra e colpite con sassi sulla testa e sul corpo fino a farle morire». L’adulterio? «Va punito con le frustate». Questo un piccolo “assaggio” di alcune frasi di uomini appartenenti alla comunità islamica romana. L’non riguarda solo la Capitale, tocca Trieste, Imperia, Torino, Monfalcone. Le frasi sulla lapidazione pronunciate dall’imam dihanno sconcertato: la donna trovata colpevole di adulterio – disse – va prima “sepolta fino alla ...