Lazio-Valeri | intesa di massima | l’idea di Sarri e il sogno del terzino

(Di lunedì 11 settembre 2023) Emanueleè rimasto alla Cremonese ma fuori squadra siccome non ha voluto rinnovare il suo contratto: l’esterno ha un accordo con laEmanueleè rimasto alla Cremonese ma fuori squadra siccome non ha voluto rinnovare il suo contratto: l’esterno ha un accordo con la. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe arrivare a zero nella prossima estate coronando il suooppure già a gennaio se i terzini in rosa non danno garanzie positive.lo apprezza molto e assieme a Fabiani faranno valutazioni in questo senso.

Commenta per primo Emanueleè già un promesso sposo dellaper la stagione '24 - '25. In scadenza a giugno, il terzino della Cremonese ha detto di non voler rinnovare e di aspettare i biancocelesti. Come scrive il ...È quello che spera con tutto sé stesso Emanuele, che incrocia le dita in attesa di un'eventuale proposta da parte della, al momento ancora in fase di riflessione. C'è chi la chiama "...'C'è un filo che unisce il teatro e la cucina " spiega Cristina, presidente dell'... Abbiamo pensato di unire questi linguaggi, in sei serate, ciascuna dedicata ad una provincia del, per ...

Lazio, occhi su Valeri per il futuro: i dettagli Fantacalcio ®

Indossare la maglia biancoceleste è da sempre il desiderio più grande di Emanuele Valeri. È stato vicino una volta ... Inutile sottolineare come la Lazio abbia un canale privilegiato, sia in virtù ...Emanuele Valeri potrebbe finalmente coronare il suo sogno di vestire la maglia della Lazio. L'esterno andrà in scadenza a giugno e già a gennaio potrebbe firmare con i biancocelesti. Addirittura, il ...