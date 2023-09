Lazio | Pellegrini lavora a Formello | contro la Juve vuole esserci

(Di lunedì 11 settembre 2023) ROMA - We ekend aper recuperare i giorni persi e aggredire quelli davanti. Lucasi era fermato martedì per una contusione al polpaccio e si è riattivato sabato in solitaria, ...

ROMA - We ekend a Formello per recuperare i giorni persi e aggredire quelli davanti. Lucasi era fermato martedì per una contusione al polpaccio e si è riattivato sabato in solitaria, svolgendo una seduta differenziata mentre i compagni erano appena entrati nelle 48 ore di ...Commenta per primo Sabato a Torino inizierà un vero tour de force per la. Sette partite in ventitré giorni, tra campionato e Champions League: quattro in casa e tre ...invece per, che ...Le 48 ore di relax serviranno anche a, Vecino e Pedro per superare i rispettivi problemi ... Anche loro dovranno aiutare lanella rimonta in campionato e nel tentativo di ben figurare ...

QUI LAZIO - Pellegrini in dubbio per la Juve Tutto Juve

Luca Pellegrini potrebbe non affrontare la Juventus da ex nella sfida di campionato che la Lazio giocherà sabato pomeriggio (ore 15:00) allo Stadium: come riportato dal "Corriere dello Sport", il ...Sabato a Torino inizierà un vero tour de force per la Lazio. Sette partite in ventitré giorni ... Dita incrociate invece per Pellegrini, che aveva saltato le ultime sedute prima del week-end per un ...