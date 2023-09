Lazio | Lotito | “Milinkovic? Non in un top club per questo motivo” E sullo stadio…

Leggi su notizie

(Di lunedì 11 settembre 2023) Claudioè intervenuto ai microfoni della radio della Lega di Serie A e ha toccato diversi argomenti: dall’ultimo mercato estivo, fino alla questione stadio, parlando dell’ipotesi Flaminio. Addio a Sergej-Savic dopo otto anni pieni di soddisfazioni, spazio ai nuovi da Guendouzi a Kamada, da Rovella a Isaksen, passando per Castellanos e Pellegrini. Claudio, sotto la Curva Nord (Ansa) – Notizie.comClaudionon ha dubbi, la suaora è più forte: “Perchénon è andato in un top? Non abbiamo mai ricevuto offerte concrete, l’unica vera fu da parte di una squadra italiana (il Milan ndr), di cui non farò il nome, che offrì oltre 100 milioni di euro. Declinai perché avevo preso l’impegno con Inzaghi e inoltre non avremmo fatto ...