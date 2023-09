Lazio | Kamada | “Voglio crescere giocando in Champions League | possiamo arrivare a competere per Scudetto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) Arrivano dal Giappone le parole di Daichi, centrocampista dellaarrivato nell’ultima finestra di calciomercato alla corte di Maurizio Sarri. Il nipponico ha spiegato così il suo arrivo in Italia e la voglia di migliorarsi: “Se guardi i giocatori nel mio ruolo, tutti i migliori riescono a fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva – spiega – Devoe per farlo secondo me serve giocare in, è il modo migliore e posso farloin una squadra che puòper lo.” SportFace.