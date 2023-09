L’azienda può rifiutare o rinviare il congedo di 2 anni per legge 104? Regole e chiarimenti

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 11 settembre 2023) In base alla, l’avente diritto può chiedere duedi, in via continuata o frammentata; spesso sorgono problemi con i datori di lavoro. Aziende e datori di lavoro possono esprimere resistenze di fronte alla richiesta di duedistraordinario. E ciò nonostante il fatto che laapra formalmente alla possibilità di ottenere duedi permesso, sempre retribuito, per gravi e documentati motivi familiari. Rinviodi 2con– ilovetrading.itTale agevolazione lavorativa è concessa ai lavoratori dipendenti che assistono il coniuge o un familiare con disabilità grave certificata. Per ottenere i benefici della...