‘Layover’ | è uscito l’album di debutto di V dei BTS

Leggi su funweek

(Di lunedì 11 settembre 2023) V, membro dei BTS, ha pubblicato il suo album disolista Layover e il videoclip ufficiale del singolo Slow Dancing. Il titolo del disco Layover fa riferimento al prendersi una pausa lungo il cammino, per riflettere su se stessi e rivalutare i propri obiettivi prima di arrivare alla meta finale. A livello personale, V punta a mostrare un lato di sé più maturo e naturale all’interno del disco, che contiene sei tracce che si susseguono in un flow naturale dall’inizio alla fine: Rainy Days, Blue, Love Me Again, il nuovo singolo Slow Dancing, For Us e la bonus track Slow Dancing (Piano Ver.). I primi cinque brani arrivano tutti accompagnati da un videoclip ufficiale. «Sono l’ultimo del gruppo a pubblicare ilsolista. Sono nervoso ma mostrerò a tutti ciò a cui ho lavorato, uno strato alla volta. – racconta V – Layover è un disco che ...