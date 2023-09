(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set (Adnkronos) - "Ilsulact fadal, una legge votata dal Pd che ha portato più diritti e meno precarietà. Ma la cosa più divertente è che il Pd di Schlein vuole abolire ilact che il Pd ha votato. L'80% di quelli che stanno in Parlamento con il Pd ha votato ilact. E' come un. Non sta nè in cielo nè in terra". Lo ha detto Matteoal pomeriggio di RadioUno.

... 4 luglio 2023, è da considerare l'ultimo suo giorno di'. Seguono ringraziamenti e saluti di ... in ultimo dalla riforma Fornero del 2012 e nel 2015 dal Jobs Act di', scrive ancora Gibelli ...... al momento sarebbe esclusa una convergenza nel Il Centro di Matteo. Vediamo allora la ... sposato con Giusy Gregorio, ha due figli Istruzione : laurea in Giurisprudenza: dirigente e ......agire in questo modo perché è un momento storico in cui non si può più gravare su chi creae ... della concretezza e del pragmatismo - commenta Amilcare, segretario regionale di ...

Lavoro: Renzi, 'il Pd sul Jobs act fa un auto referendum, da morire dal ridere' La Gazzetta del Mezzogiorno

L’80% di quelli che stanno in Parlamento con il Pd ha votato il Jobs act. E’ come un auto referendum. Non sta nè in cielo nè in terra”. Lo ha detto Matteo Renzi al pomeriggio di RadioUno.Roma, 11 set (Adnkronos) – “L’Europa andrebbe cambiata da capo a piedi ma non come sta facendo il governo. Se il governo si appoggia ai sovranisti fa del male all’Italia. Bisogna accordo perchè ...