Lavazza | il gigante del caffè inciampa nei film di Chili Bruciati 25 milioni di euro in cinque anni Bilancio 2022

(Di lunedì 11 settembre 2023) Non è stato un grande investimento quello della famiglia, proprietaria dell’omonimo gruppo delpresieduto da Giuseppee controllato dall’omonima famiglia, in, piattaforma streaming difondata da Stefano Parisi e guidata da Giorgio Tacchia di cui itramite la Torino 1895 sono primo socio con oltre il 18%. Ildella società-veicolo dei, infatti, riporta che la quota inoggi vale zero perché è stata interamente svalutata rispetto al precedente valore di carico di circa 2. Segui su affaritaliani.it

