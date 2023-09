L' autoannuncio di Buonamici al Tg5 manda i fan in visibilio | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Poche decine di minuti ancora e avrà inizio la nuova edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini è pronto ad accogliere il nuovo cast e a ufficializzare l'apertura della casa più celebre d'Italia. Come annunciato già da parecchio tempo, ad affiancare il conduttore in studio sarà Cesara, volto storico del Tg5. La giornalista sarà presente in tutte le puntate del reality-show per svolgere il ruolo di opinionista e per commentare le vicende che animeranno le giornate dei protagonisti. Questa sera, quandostava per concludere il quotidiano appuntamento di informazione su Canale 5, si è lasciata sfuggire una frase divertente, che ha già fatto il giro del web. Che icona questa donna. #GF pic.twitter.com/9oiJuPcLFg — trashtvstellare (@tvstellare) September 11, 2023 Dopo aver mostrato Alfonso Signorini in studio e ...