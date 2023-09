L’austerity di Monti e il mondo che è cambiato Il commento di Polillo

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 settembre 2023) Difficile dire se l’intervento di Mario, dalle colonne de Il Corriere della sera, volesse essere il controcanto all’intervista di Mario Draghi dalle pagine dell’Economist. Unica certezza è il suo agitare una linea di politica completamente rovesciata. Una sorta di “Ritorno allo statuto” di sonniniana memoria contro questi tempi malati, che nell’immaginario dell’ex presidente del Consiglio, nonché senatore a vita, assumono la forma di “anni di espansione monetaria senza precedenti, di tassi di interesse a zero o negativi, di disavanzi pubblici in continuo aumento” destinati inevitabilmente a provocare “danni”. Come se il “quantitative easing” o il “Whatever it takes” fosse stato solo il frutto di una scelta scellerata e non il tentativo per far fronte ad una crisi che nasceva dalle viscere dell’ortodossia finanziaria. Leggi: un potere assoluto delle banche, ...