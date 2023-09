Laura Pausini | ecco il nuovo album di inediti

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 11 settembre 2023) Svelato il titolo deldisco didell’artista È stato svelato il titolo deldisco didi. Si intitola Anime Parallele e sarà disponibile in tutto il mondo sulle piattaforme digitali, in formato CD e vinile, a partire da venerdì 27 ottobre. Disponibile, invece, in pre-order (https://.lnk.to/animeparallele) da oggi, lunedì 11 settembre, anche in una speciale edizione deluxe. A 5 anni di distanza dall’ultimo disco in studio “FATTI SENTIRE”,l’artista italiana è pronta a presentare al pubblico il suoprogetto discografico internazionale, firmato Atlantic Warner. 5 anni di attesa che l’hanno vista protagonista di un tour mondiale, un biopic, un Golden Globe e una nomination agli ...