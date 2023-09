Latina Sistema Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI | le dichiarazioni del sindaco Matilde Celentano

(Di lunedì 11 settembre 2023)– “Il progetto, di irrigazione integrata collettiva, dimostra ancora una volta la grande capacità progettuale del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest. Una capacità che negli ultimi anni è stata in grado di calamitare importanti risorse per il territorio, attraverso i fondi del Pnrr, del Fondo europeo di sviluppo regionale e, non ultimo, L'articolo Temporeale Quotidiano.

... su quello che ritenevano il proprio 'patio trasero', il 'cortile di casa', l'America; un'... se non annullamento, della proprietà pubblica in ambito economico; ribaltamento delfiscale ...... Belgio, Regno Unito, Est Europa, Area balcanica, Turchia, Africa, Medio Oriente, Americae ... ART - ER, società consortile dell'Emilia - Romagna, Fondazione Mai, espressione del...IlREDD+ permette alle aziende altamente impattanti di acquistare crediti per mostrare il ...da tempo questi crediti per compensare le emissioni delle sue attività estrattive in America...

RIFIUTI A LATINA, PD: "SITUAZIONE INTOLLERABILE, SINDACA ... Latina Tu

LATINA – “Mercoledì 13 settembre riapre la scuola primaria di Gionchetto, afferente all’Istituto comprensivo Giovanni Cena, da oltre due anni e mezzo per lavori urgenti di messa in sicurezza del pless ...La squadra dell’Università di Milano Vita-Salute San Raffaele ha ottenuto la migliore performance su 36 in gara, tra italiane ed europee ...