Latina Programmata installazione ultimo defibrillatore a Capoportiere | rubato intanto quello di via Sezze

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 11 settembre 2023)– “C’è una buona e una cattiva notizia – dichiara il Sindaco diMatilde Celentano – in merito ai defibrillatori, dispositivi di primo soccorso fondamentali per il salvataggio di vite umane”. La buona notizia riguarda l’dell’, che avverrà in questa settimana a. “Dai primissimi giorni successivi al nostro insediamento – L'articolo Temporeale Quotidiano.