Latina Emergenza rifiuti | sindaco Celentano e assessore Addonizio | “Servizio ripartito | presto ripulita l’intera città”

(Di lunedì 11 settembre 2023)– “E’ stato riattivato oggi ildi raccolta deiindifferenziati depositati nei cassonetti stradali del centro. Già dalle 13, i mezzi dell’azienda speciale Abcsono potuti ripartire alla volta dell’impianto Rida Ambiente di Aprilia per conferire i primi carichi”. E’ quanto affermato dall’comunale all’Ambiente Franco, precisando che per L'articolo Temporeale Quotidiano.

Queste "Olimpiadi dei giovani pediatri", ideate da Riccardo Lubrano (primario di Pediatria e neonatologia dell'ospedale Goretti die docente dell'università la Sapienza di Roma), sono arrivate ...Al di là del dato quantitativo, l'Covid - 19 ha, inoltre, fatto emergere in tutta la sua ... Buona parte di questo fatturato e del prodotto lordo vendibile è prodotto ae provincia. E ...Si stanno preparando iniziative simili in Argentina, Cile e altri paesi dell'America. Per ...il diritto penale internazionale esercitato dalla Cpi funzioni più che altro come misura di,...

Latina, emergenza abitativa: tavolo di confronto con FIAP e FIMMA LatinaCorriere

Intanto la Rida ha riaperto i battenti ma ha richiesto dati specifici sull'immondizia agli oltre 40 comuni coinvolti in questa emergenza. Le analisi necessitano di tempi tecnici e quindi la ...Più di 300 specializzandi si sono riuniti a Latina per partecipare ai Pediatric Simulation Games dal 6 al 9 settembre ...