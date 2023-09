L' ASSESSORE REGIONALE ALLA SCUOLA | LUCIA FORTINI INAUGURERÀ L' ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024 ALL' ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI

(Di lunedì 11 settembre 2023) "Ringrazio vivamente " evidenzia il ConsigliereMortaruolo " l'per il suo impegno quotidiano per ladella Campania e per la premura che ha costantemente per i ...

... Umberto D'Annuntiis e del consigliere, Marco Cipolletti, oltre ai parlamentari Etelwardo ... i coordinatori provinciali di Pescara e Teramo , Stefano Cardelli e Marilena Rossi, l'al ......giunge al termine di un lungo percorso partecipativo in cui senso ultimo è il fatto che i cittadini prendono parte attiva alla gestione dei territori fluviali - ha commentato l'..."Ringrazio vivamente " evidenzia il ConsigliereMortaruolo " l'Fortini per il suo impegno quotidiano per la Scuola della Campania e per la premura che ha costantemente per i ...

Inchiesta Nas sulle liste d'attesa, l'assessore Coletto: «Regione parte civile» ilmessaggero.it

Altrettanto grande lo sforzo della Regione che prima dell’alluvione aveva già implementato ... “Facciamo il punto della situazione ad un anno dalla tragedia – ha proseguito l’assessore alla Protezione ...I disciplinari di finanziamento dei progetti di riequilibrio ambientale dei Comuni dell'area della concessione "Gorgoglione", sono stati firmati oggi, a Potenza, dai sindaci e riguardano l'annualità 2 ...