“Lasciateli parlare o scendo dal palco” | il direttore d’orchestra Vladimir Jurowski al fianco degli attivisti per il clima a Losanna

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Fatelialtrimenti lascio il”. Così ilrussoal pubblico di, in Svizzera, quando due giovaniper ilsono saliti sulper leggere il loro comunicato. Davanti alle proteste del pubblico ilha ribadito l’invito ad ascoltare i giovani, minacciando di andarsene se non fosse stato consentito loro di terminare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...per Confindustria Piemonte del capitale umano in un'intervista a newsbiella.it perdi ... "Lasciate i figli fare la loro strada " ha concluso Rondi "liberi nella scelta del percorso, ...Gianni invece gli rivolge un appello accorato: "Invece didelle ultime 2 partite che ormai ...a loro stessi. Il risultato sarà che il 50% delle società di serie A chiuderanno nell'......per Confindustria Piemonte del capitale umano in un'intervista a newsbiella.it perdi ... "Lasciate i figli fare la loro strada " ha concluso Rondi "liberi nella scelta del percorso, ...