“Lascia perdere L’importanza di capire quando è meglio abbandonare le proprie posizioni” | i consigli dell’ex campionessa di poker Annie Duke – L’ESTRATTO IN ANTEPRIMA

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Perseverare è la virtù dei forti”, dicevano gli antichi latini. Questo concetto si è inculcato così tanto nell’animo umano da esser tramandato fino a noi, uomini del XXI millennio. Ma non sempre insistere, essere tenaci e voler andare fino in fondo è la cosa più giusta da fare per avere successo.Ma se la perseveranza è considerata appunto come una virtù, l’atteggiamento di chi abbandona è visto come vizioso. Ilo elargito da tutti coloro che sono assurti a leggenda per il successo raggiunto si riduce spesso a un messaggio di questo tipo: “Applicati, persevera e avrai risultati”. Eppure qui si nasconde l’aspetto sorprendente della tenacia: se da un lato può spingervi a perseverare nelle cose difficili per cui vale la pena di insistere, dall’altro può indurvi a perseverare anchenon è più il caso. Il trucco sta nel comprendere la ...