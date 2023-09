L’annuncio di Antonella Fiordelisi fa saltare di gioia le sue fan | che non aspettavano altro…

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 11 settembre 2023) La giovane influencer e imprenditricesta per lanciare la sua nuova collezione di gioielli “The Queen Scacco Matto”. Dopo aver sfilato al Festival di Venezia80 e collaborato con SHEIN,continua a lasciare il segno nel mondo della moda e del gossipsi fa strada come una giovane influencer affermata e imprenditrice straordinaria. Recentemente, ha svelato al mondo la sua ultima creazione: la nuova collezione di gioielli denominata “The Queen Scacco Matto”.è stato fatto attraverso una storia su Instagram, dove ha dichiarato che i nuovi pezzi saranno disponibili per l’acquisto sul suo shop online a partire dal 15 settembre. L’shop online diè diventato uno dei più ...