L’allarme di Remuzzi | “Il nostro sistema sanitario nazionale pian piano sta per essere dismesso Deve essere la priorità assoluta della politica”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Ilservizio, che era uno dei migliori del mondo ed era stato copiato da quello inglese di 75 anni fa, staino per. Non ce ne stiamo accorgendo ma i segnali qua e là ci sono: il Pronto Soccorso privato, il numero maggiore di letti nella sanità privata che in quella pubblica, come avviene in Lombardia. E alla fine noi stiamo rischiando di perdere la cosa più preziosa che abbiamo e che è fondamentale per la democrazia e per il bendi una nazione“. Èlanciato ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, da Giuseppe, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, nonché l’unico italiano ad ...