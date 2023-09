L' albergo di Marrakech aperto per le vittime del terremoto | il gesto di Ronaldo

'Eravamo appena rientrati la sera nell'in cui stavamo a, all'interno della Medina, quando tutto ha iniziato a tremare fortissimo' racconta Frassy, uscito indenne dal terremoto. '...... 9 settembre, all' aeroporto di Ciampino dadove la sera dell'8 settembre un devastante terremoto ha provocato oltre duemila vittime e altrettanti feriti. 'Ero innella zona della ......gruppo di altri connazionali che si trovavano in Marocco quando l'intera regione diè stata colpita dalla violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.8 della scala Richter. 'Ero in...

Marocco, sale a 2.500 il bilancio delle vittime in Marocco, i feriti sono almeno 2.476 - "Nelle aree rurali si scava a mani nude". Il racconto dell'inviata Laura Tangherlini - "Nelle aree rurali si scava a mani nude". Il racconto dell'inviata Laura Tangherlini RaiNews

È atterrato alle 16.45 di ieri a Fiumicino il volo della Royal Air Marocco proveniente da Casablanca con a bordo un gruppo di italiani di rientro dal Marocco. Fra i 156 passeggeri anche una coppia di ...Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Marocco. Per il momento, Rabat accetta aiuti solo da quattro Paesi ...