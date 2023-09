L’aggiornamento diffuso da Apple per risolvere il problema “Blastpass”

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una notifica, come ne arrivano tante sui dispositivi, ha avvisato gli utenti della disponibilità di un nuovo aggiornamento del sistema operativo (iOS 16.6.1 per gli smartphone, iPadOS 16.6.1 per gli iPad, watchOS 9.6.2 per gli smartwatch e macOS 13.5.2 per i pc). Si tratta, ovviamente, di quelnecessario a correggere il flaw che ha consentito allo spyware di NSO Group di entrare su alcuni dispositivi dell’azienda di Cupertino: la vulnerabilità, come abbiamo spiegato, è stata individuata dai ricercatori di The Citizen Lab. LEGGI ANCHE > Il nuovo flaw diche è stato sfruttato da uno spyware di NSO Aggiornamentodisponibile anche prima del lancio di iOS 17 Le tempistiche dicono molto. È noto che domani, 12 settembre,darà voce alle ultime novità della sua ...